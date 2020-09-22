وقالت صحيفة (تيرولر تاج تسيتونج) النمساوية اليوم إن الحكومة الهولندية لم تمنع السفر إلى بقية الولايات والمدن في النمسا واكتفت بطلب اليقظة من المسافرين.
يشار الى أن دولا أخرى فى الاتحاد الأوروبي كانت قد أصدرت تحذيرا مشابها من السفر للنمسا، مثل الدنمارك والسويد.