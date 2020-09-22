اليوم السابع
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نقيب الزبالين يوجه بالتخلص الآمن من مخلفات منطقة أرض اللواء بدلا من حرقها

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:00 ص
نقيب الزبالين يوجه بالتخلص الآمن من مخلفات منطقة أرض اللواء بدلا من حرقها شحاته المقدس نقيب الزبالين
كتبت آية دعبس

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وجه شحاته المقدس، نقيب الزبالين، جميع جامعى القمامة بمنطقة أرض اللواء، والمحور، بالتخلص الأمن من القمامة، مشيرا إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أبدى انزعاجه من وجود دخان كثيف بالطريق الأبيض نتيجة لحرق المخلفات.
 
وأكد المقدس، على ضرورة أن يهتم جامعة القمامة بمنطقة البراجيل أيضا بعدم حرق القمامة، والتخلص بشكل أمن منها من خلال التوجه لتوصيلها إلى مقلب شبرامنت، وفق تعليمات محافظ الجيزة، حفاظا على صحة المواطنين المجاورين لمنطقة البراجيل، مؤكدا أن النقابة ستتخذ اجراءات ضد كل من يخالف هذا الأمر.


وكان شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إنشاء محطات مناولة فى كل حى من أحياء القاهرة الكبرى، وذلك لرفع القمامة منها بشكل يومى، وزيادة كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير الإدارة المركزية للنظافة بهيئة النظافة بمحافظة القاهرة، وذلك لبحث عمل محطة مناولة بالطوب الرملى، تخدم حى مدينة نصر "شرق وغرب".
 


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