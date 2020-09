موجز الفن من تليفزيون اليوم السابع: موعد تصوير مسلسل الملك وتأجيل "الباب يفوت جمل"

قدم تليفزيون اليوم السابع، موجز أخبار الفن من إعداد رامى نوار وتقديم شروق وجدى، وجاء على رأس الموجز، يواصل صناع مسلسل "الملك" الذى يتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، التحضيرات الخاصة بالعمل، واختيار الأبطال المشاركين فى البطولة بجانب عمرو يوسف الذى يجسد شخصية "أحمس".

وحدد القائمون على المسلسل منتصف شهر نوفمبر المقبل موعداً لبدء التصوير، وبدأت الشركة المنتجة فى ترشيحات الفنانين والحصول على الموافقات منهم حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر.. مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات.

كما جاء في الموجز، تعاقد الفنانان صبري فواز وكريم عفيفى على المشاركة في بطولة فيلم "المطبعة – هرم" إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث يواصل القائمون على العمل التحضيرات النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، وإبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل.. الفيلم يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى وصبرى فواز ويتبقى فنانتين لتقديم أدوار البطولة النسائية.

كما تضمن الموجز، حذفت إدارة يوتيوب اغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة اليوتيوب وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها ... سارة الطباخ سبق وخاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من علي صفحتها ثم حذفت من كافة التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يتم فسخه.

كما جاء في الموجز، الفنان عمر كمال كشف عن تفاصيل أزمته الأخيرة في تونس، والتى كانت ستنتهى باحتجازه هناك، لولا تدخل النجم تامر حسنى والفنان إيهاب توفيق، مؤكدا أن هناك فنانين ساعدوا في تفاقم الأزمة دون ذكر أسمائهم.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"فيه فنانين سخنت ونفخت ف النار.. لكن الوحيد اللى وقف جمبى اول ما كلمته واتحرك وخلص الموضوع عشان الحق حفلاتى ف دبى هو النجم تامر حسنى وكان معايا لحد ما وصلت المطار وطلعت من تونس.. وكل الشكر للفنان ايهاب توفيق المحترم و الاستاذ هشام الماروكى رجل الاعمال التونسى".

فيما كشف النجم هانى رمزى، أن سبب تأجيل تصوير فيلم "الباب يفوت جمل" هو توقف حركة الطيران خاصة أن معظم أحداثه تدور فى الإمارات، وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا فى تأجيل تصويره أكثر من مرة منذ شهر فبراير الماضى.. وأضاف في تصريحاته أنه ليس لديه أي معلومات عن بدء تصوير الفيلم الذى يعيده إلى السينما بعد غياب أكثر من عامين، ويتمنى أن يخرج إلى النور خاصة أنه فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية... فيلم "الباب يفوت جمل" ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدرى.

وبننهي اخبار الفن، مع شركة "ديزنى" التى احتفلت النهاردة بمرور 55 عام على شخصية Pooh Corner الكارتونية اللى ظهرت فيلم « Winnie the Pooh»، كمان قررت طرح بعض الألعاب الجديدة المستوحاه من شخصية Pooh، ومن المقرر أن تحتفل The House of Mouse بالذكرى السنوية فى عام 2021، بمناسبة تاريخ فيلم الرسوم المتحركة القصير Winnie the Pooh and the Honey Tree الذي ظهر لأول مرة في دور السينما في عام 1966.