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موجز الترندات من تليفزيون اليوم السابع.. "الشعب يريد إعدام الإخوان" يتصدر تويتر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:15 ص
موجز الترندات من تليفزيون اليوم السابع.. "الشعب يريد إعدام الإخوان" يتصدر تويتر موجز الترندات من تليفزيون اليوم السابع

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قدم تليفزيون اليوم السابع، موجز أخبار الفن من إعداد رامى نوار وتقديم شروق وجدى، لاستعراض لأبرز الأخبار والموضوعات التى تصدرت اهتمامات المصريين اليوم، وجاء على رأس موجز الترندات، هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان"، الذى أطلقها الإعلامى أحمد موسى تصدر تريندات تويتر، كرد قوى من المصريين على دعوات الإخوان الإرهابية التى هدفهم تدمير مصر، وأكد المصريين في تغريداتهم أنهم لن يسمح للإخوان بتكرر سيناريو الفوضى مرة أخرى.

وتصدر مؤشرات البحث على جوجل، ترتيب هدافى الدورى الانجليزى، وجاء دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، و"سون هيونج مين" نجم توتنهام في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد جولتين من البطولة برصيد 4 أهداف لكل منهما،، وجاء محمد صلاح نجم المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 3 أهداف سجلها في الجولة الأولى أمام ليدز، ثم ويلفريد زاها برصيد 3 أهداف أيضًا.

 

كما جاء على في الموجز، الصربي ميتشو المدير الفني لناشئين زامبيا الحالي والسابق للزمالك، كان من أبرز موضوعات البحث على جوجل، بعد الأنباء عن تواليه تدريب نادى الزمالك، وأكد "ميتشو" أن علاقته طيبة بإدارة الزمالك وترك الفريق دون افتعال أي أزمة لأنه زملكاوي، أن وجوده في مصر ليس له علاقة بتدريب الزمالك ولكن وجوده في مصر ترانزيت قبل السفر لكرواتيا لاستكمال مهمته كمدير فني لناشئي منتخب زامبيا الذي سيقيم معسكر هناك... كمان "ميتشو" أكد أنه متأكد من عودته لتدريب الزمالك في المستقبل.

 

وتصدرت عملية البحث عن "شهادات البنوك" ترندات "جوجل" ودا بعد إعلان البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر عن إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، كمان بنك الاستثمار القومى، قرر النهاردة خفض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلاً من 13% و10.5% لمدة عامين، بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%،  .

 

أما عن الأخبار الفنية التى كانت محل اهتمام من المصريين في البحث، وتصدر اسم الفنان سمير غانم قائمة التريندات بـ"جوجل"، بعدما خرج ينفي ما تردد عن وجوده في إحدى العيادات بسبب مرض، الفنان الكبير سمير غانم، رد على الشائعات بتدهور صحته وقال "أنا الحمد لله زى الفل والشائعات دى شيء طبيعى من ناس فاضية.. الناس دى مش عارفة تعمل ايه؟ بيختاروا أى نجم ربنا أعطاه قبول والناس بتحبه ويظهر إن ده بيضايقهم فبيطلعوا عليه شائعات".. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها سمير غانم "تريند جوجل"، فتعدد ظهور اسمه سواء بسبب مرضه أو عمل جديد له أو ظهور صورة له.

 

 


الشعب يريد إعدام الإخوان

شهادات البنوك

سمير غانم

الصربي ميتشو

هدافى الدورى الانجليزى

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