اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى بالغربية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:18 م
مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى بالغربية حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية - مصطفى عادل

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لقى شاب يبلغ من العمر 18عاما مقيم ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى على الطريق الدائري بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى على الطريق الدائري بكفر الزيات.

انتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شاب يدعي"احمد.م.ح" 18سنة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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الغربية

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