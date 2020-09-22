مدينة الأقصر تكشف تفاصيل تخفيض التصالح بمخالفات البناء للعزب والنجوع

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار حرص محافظة الأقصر على التسهيل على المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، تتوجه محافظة الأقصر بالشكر والتقدير للمواطنين على حسن تعاونهم والإقبال المتزايد بمختلف المدن والوحدات القروية لتقديم طلبات التصالح.

وفي هذا السياق، أوضح مجلس مدينة الأقصر، أن توجيهات رئيس الجمهورية، والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيه اللمتر السكني، يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة، حيث إن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

وناشدت محافظة الأقصر، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المقررة بتاريخ 30 سبتمبر 2020.