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محكمة بنها تتلقى أوراق 9 مرشحين لانتخابات مجلس النواب.. والإجمالى 197

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:35 م
محكمة بنها تتلقى أوراق 9 مرشحين لانتخابات مجلس النواب.. والإجمالى 197 لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت محكمة بنها الابتدائية، غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، فى اليوم السادس، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم 9 طلبات ترشح ليرتفع الإجمالى حتى الآن 197 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة ، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر على النحو التالى، بنها وكفر شكر 34 مرشحا، الخانكة والخصوص والعبور 35 مرشحًا، وشبرا الخيمة 45 مرشحًا، وشبين القناطر 23 مرشحًا، وطوخ وقها 29 مرشحا، وقليوب والقناطر الخيرية 31 مرشحا، بينهم 14 سيدة.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).


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