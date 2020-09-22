محافظة الجيزة تستقبل 41 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصّل 500 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة بالإضافة إلى المدارس التى تم تجهيزها بالأحياء والمراكز، مؤكدا أن الاجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها مؤكداً أن المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

وفى نفس الاطار كشف محافظ الجيزة أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 ألف طلب وأن إجمالى ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه حتى الآن، خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز ابو النمرس بــ 5947 وكرداسة 5064 طلب وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر ، كما جاء حى الهرم فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلب يتبعه حى الوراق بــ 1465 طلب وحى جنوب الجيزة 1391 طلب.