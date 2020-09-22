اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تستقبل 41 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصّل 500 مليون جنيه

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:43 ص
محافظة الجيزة تستقبل 41 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصّل 500 مليون جنيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة بالإضافة إلى المدارس التى تم تجهيزها بالأحياء والمراكز، مؤكدا أن الاجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها مؤكداً أن المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.
 
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.
 
وفى نفس الاطار كشف محافظ الجيزة أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 ألف طلب وأن إجمالى ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه حتى الآن، خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز ابو النمرس بــ 5947 وكرداسة 5064 طلب وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر ، كما جاء حى الهرم فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلب يتبعه حى الوراق بــ 1465 طلب وحى جنوب الجيزة 1391 طلب.
 

قانون التصالح

التصالح

أسعار التصالح

الجيزة

محافظة الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تؤكد: لن يتم البت فى طلبات التصالح إلا بعد سداد رسوم الجدية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:40 م

محافظة الجيزة تنفى شائعات ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:21 م

محافظة الجيزة تكذب قناة الجزيرة: تسجيل طلبات التصالح بمخالفات البناء على قاعدة بيانات أولاً بأول.. والأحياء تسلم تقارير يومية مفصلة للمحافظ بالطلبات المقدمة.. و10 مدارس تتلقى الطلبات لتخفيف الزحام.. صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:17 م

محافظ الجيزة تجهز 10 مدارس لتلقى طلبات التصالح من المواطنين بالجيزة.. صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 12:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة