كيت ميدلتون فى مداخلة مع برامج ومنظمات خيرية لدعم الآباء والعائلات.. صور

ريهام عبد الله

ظهرت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، فى فيديو جديد، فى مداخلة مع عدد من المنظمات الخيرية التى تقدم الدعم للآباء، والعائلات، وقضت دوقة كامبريدج اليوم في الاستماع إلى أهمية برامج الدعم التي يديرها الآباء.

Across the UK there are many thousands of parents who use their time, experience and knowledge to support other parents and families.



This morning The Duchess spoke with representatives and volunteers from seven different organisations who run peer-to-peer support programmes. pic.twitter.com/1emTYGBKOB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 22, 2020

ونشر الحساب الرسمى لدوقة ودوق كامبردج عبر تويتر، صورا من محادثة الفيديو، وعلق عليها: "يوجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة عدة آلاف من الآباء الذين يستخدمون وقتهم وخبرتهم ومعرفتهم لدعم الآباء والعائلات الأخرى، وحدثت الدوقة هذا الصباح مع ممثلين ومتطوعين من سبع منظمات مختلفة تدير برامج دعم من نظير إلى نظير، وقضت دوقة كامبريدج اليوم في الاستماع إلى أهمية برامج الدعم التي يديرها الآباء، وبعد مكالمة فيديو مع خبراء في هذا المجال هذا الصباح، سمعت الدوقة من أولياء الأمور مباشرة عن تجاربهم في دعم الوالدين".



دوقة كامبريدج



كيت ميدلتون



كيت

واختيار ألوان الإطلالة لا يقل أهمية عن اختيار كافة التفاصيل المتعلقة بها بداية من شكلها وتصميمها وكونها تتماشى مع المناسبة التي سيتم ارتداؤها فيها، وهذا ما تحرص عليه النجمات والمشاهير والأميرات بشكل خاص، وباعتبار كيت ميدلتون دوقة كامبريدج أحد أهم أيقونات الأزياء التي يتم متابعتها طوال الوقت في العالم، فقط لوحظ اختيارها المتكرر للملابس التي تحمل درجات اللون الأخضر بكل أشكاله، فدفع البعض للتساؤل عن السر وراء ذلك.