كيت ميدلتون فى مداخلة مع برامج ومنظمات خيرية لدعم الآباء والعائلات.. صور

ظهرت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، فى فيديو جديد، فى مداخلة مع عدد من المنظمات الخيرية التى تقدم الدعم للآباء، والعائلات، وقضت دوقة كامبريدج اليوم في الاستماع إلى أهمية برامج الدعم التي يديرها الآباء.

Across the UK there are many thousands of parents who use their time, experience and knowledge to support other parents and families.



This morning The Duchess spoke with representatives and volunteers from seven different organisations who run peer-to-peer support programmes.