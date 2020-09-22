غداً ..جامعة المنيا تستقبل طلابها المستجدين لتوقيع الكشف الطبى

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الجامعى 2020/2021؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم، اعتباراً من الغد الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر الجارى وحتى الأحد الخامس والعشرين من أكتوبر القادم، وذلك فى ضوء انتهاء طلاب الجامعات المستجدين من مراحل التنسيق المختلفة وتقليل الاغتراب.

وضعت الجامعة جدول زمنى محدد لكل كلية من كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض بمواعيد الكشف الطبي، راعت فيه تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروف أسمائهم الأبجدية، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة فى ظل جائحة كورونا، وذلك بعدم الدخول لقاعات الكشف الطبى بدون الماسك الطبى "الكمامة" نهائياً، وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، إلى جانب إبراز الرقم القومى للطلاب عن الدخول للكشف، واصطحابهم لاستمارة الكشف الطبى عليها صورتهم ومختومة بخاتم شئون الطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص صالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث؛ لأعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد، كما ستقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، باستقبال الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة للتأكد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي، والدفع الإلكترونى عن طريق خدمات فوري، وإعداد لافتات الترحيب، وتوزيع الدلائل والكتيبات وشاشات العرض للتعريف بالجامعة وقياداتها، والتقاليد والأعراف الجامعية، وعرض نماذج من الأنشطة الطلابية التى تم تنفيذها بالأعوام السابقة.