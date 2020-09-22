اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:00 م
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طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:09 م
طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو وزارة الرى

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استعدادات مكثفة تشهدها محافظة البحيرة لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، خاصة فى المناطق المتاخمة لفرع النيل برشيد، وفى هذا السياق قامت المحافظة بإرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي أضرار غرق الأراضي الزراعية وحفاظاً على أرواح المواطنين، ولهذا قامت الوحدات المحلية بدفع سيارات تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من مغبة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وآثاره على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

 


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النيل

البحيرة

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