صور.. مديرية أمن الأقصر تفتتح فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لبيع أدوات المدرسة

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فعاليات معرض مبادرة "كلنا واحد" لبيع أدوات المدرسة بأسعار مخفضة بمقر نادى المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، وبحضور عدد من من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، حيث أن مبادرة كلنا واحد تقام في معرض في نادي المدينة قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2020، لتقدم تخفيضات على الأدوات المدرسية والزي والملابس المدرسية.

وقال اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إن المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وعقد مدير أمن الأقصر خلال افتتاح المعرض، عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30% ، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة ، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الـ14 من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة، على مستوى الجمهورية.، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



مديرية أمن الأقصر تفتتح فعاليات مبادرة كلنا واحد لبيع أدوات المدرسة (1)



مديرية أمن الأقصر تفتتح فعاليات مبادرة كلنا واحد لبيع أدوات المدرسة (2)



مديرية أمن الأقصر تفتتح فعاليات مبادرة كلنا واحد لبيع أدوات المدرسة (3)



مديرية أمن الأقصر تفتتح فعاليات مبادرة كلنا واحد لبيع أدوات المدرسة (4)