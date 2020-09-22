س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أسباب هشاشة العظام وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

هشاشة العظام مرض شائع يسبب ترقق وضعف العظام التدريجي، يمكن أن يؤدي تدهور أنسجة العظام إلى هشاشة العظام وكسرها، وخاصة الورك والعمود الفقري والمعصم، وأحيانًا يتم الخلط بين هشاشة العظام والتهاب المفاصل، لكنهما مرضان مختلفان، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض هشاشة العظام، وفقا لموقع " verywellhealth".

س: ما أعراض هشاشة العظام؟



يعتبر ترقق العظام "مرضًا صامتًا"، لأنه نادرًا ما يسبب أعراضًا مع تقدم المرض، نظرًا لفقدان كثافة العظام على مدى سنوات ، يمكن أن تصاب بهشاشة العظام لفترة طويلة دون معرفة ذلك.

عادة ما يظل المرض غير مشخص حتى يصبح متقدمًا للغاية بحيث يمكن كسر العظام الضعيفة بسهولة.

العلامات الأخرى الخفية التي قد تكون مصابًا بهشاشة العظام هي:

-آلام العظام أو آلام المفاصل

-الانحناء وفقدان الطول

-كسر منخفض الطاقة

نظرًا لأن هشاشة العظام تسبب أعراضًا قليلة أو معدومة، فمن المهم الانتباه إلى عوامل الخطر الخاصة بك واتخاذ خطوات لتحسين صحة العظام.

س: ما أسباب هشاشة العظام؟



على الرغم من أنه يُعتقد أن هشاشة العظام مرض يصيب كبار السن، إلا أنه في الواقع يمكن أن يصيب أي عمر.

خلال فترة المراهقة والعشرينيات من العمر، ينتج جسمك عظامًا جديدة أسرع من كسرها، بمجرد أن تصل إلى الثلاثينيات من العمر، تبدأ في فقدان العظام بدلاً من اكتسابها. عندما تصل النساء إلى سن اليأس ، فإن معدل فقدان العظام يتسارع.

مع هشاشة العظام، تصبح العظام مسامية، مع وجود فجوات أكبر بين الهيكل الداعم للعظام، ينتج عن هذا عظام ضعيفة وهشة تنكسر بسهولة.

من المهم أن يطور الأشخاص كتلة عظام كافية خلال فترة المراهقة والعشرينيات لتعويض فقدان العظام.

س: ما هي عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام ؟



هناك عوامل خطر معينة تجعل بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من غيرهم:

كبر السن.الإناث أكثر عرضة للإصابة.تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظامانقطاع الطمث المبكر ، سواء بشكل طبيعي أو جراحيمستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة (للرجال)انقطاع الطمثفقدان الشهية أو الشره المرضيمرض الغدة الدرقيةالتهاب المفصل الروماتويديأمراض تشمل انسداد الأمعاء للكالسيوماستخدام أدوية الكورتيكوستيرويدالنظام الغذائي منخفض الكالسيومعدم ممارسة الرياضةتدخين السجائرالإفراط في تناول الكافيين

س: ما طرق الوقاية من هشاشة العظام ؟



من الواضح أن بعض عوامل الخط ، العديد من عوامل نمط الحياة فعالة في تقليل المخاطر.

-التغذية السليمة بكميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات

-تمرين حمل الوزن

-معالجة عوامل الخطرالقابلة للتعديل (مثل التدخين)