اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:47 م
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روحانى يؤكد أن أمريكا ليس بوسعها فرض المفاوضات ولا الحرب على طهران

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:11 م
روحانى يؤكد أن أمريكا ليس بوسعها فرض المفاوضات ولا الحرب على طهران الرئيس الإيراني حسن روحانى
رويترز

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أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لا يسعها فرض "لا المفاوضات ولا الحرب" على الجمهورية الإسلامية وسط تصاعد التوتر بين الخصمين القديمين بشأن اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى.

 

وقال روحاني في رسالة مصورة للجمعية العامة للأمم المتحدة "إيران ليست ورقة مساومة في انتخابات الولايات المتحدة ولا في سياستها الداخلية.. أي إدارة أمريكية بعد الانتخابات (الأمريكية) المقبلة لن يكون أمامها خيار سوى الاستسلام أمام صلابة الأمة الإيرانية".


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