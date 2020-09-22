رئيسة مجلس النواب الأمريكى تهاجم ترامب بسبب 200 ألف فقدوا فى جائحة كورونا.. صور

رويترز

هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب فشلها في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في الولايات الأمريكية، وهى تقف بين 20 ألف علم أمريكي تمثل 200 ألف شخص فقدوا في الولايات المتحدة في جائحة مرض فيروس كورونا

كما غردت بيلوسي على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "مات ما يقرب من 200 ألف أمريكي. ما يقرب من سبعة ملايين أمريكي أصيبوا بالعدوى. وفي المقابل حدثت إزالة مفاجئة لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بشأن انتشار فيروس كورونا المحمول جواً".

وأكدت نانسي بيلوسي، أن هذه المؤشرات هي نتاج سياسات الرئيس ترامب في مواجهة جائحة كورونا العالمية، مضيفة في رسالتها: "هذه هي أحدث علامة على استجابة إدارة ترامب المكسورة لهذه الأزمة ، التي لا تزال تحصد أرواح الأمريكيين".