دونالد ترامب: سأعلن اسم مرشحى للمحكمة الأمريكية العليا السبت المقبل

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سيعلن اسم مرشحه للمحكمة الأمريكية العليا، فى البيت الأبيض السبت المقبل، خلفا للراحلة روث بادر جينسبيرج. وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سأعلن عن اسم مرشحى للمحكمة العليا يوم السبت في البيت الأبيض!".



ترامب

وفى سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن اختياره الجديد لقاضي المحكمة العليا "ستكون امرأة"، وقال إن فريقه يقوم بدراسة خمسة مرشحات محتملات.

وقال ترامب في إحدى محطات حملته الانتخابية في دايتون بولاية أوهايو، إن الولاية كانت تتمتع بأفضل عام مرت به على الإطلاق قبل ظهور فيروس كورونا، وبحلول "الربع الثالث" من العام الجديد ستكون أوهايو أفضل عام لها مرة أخرى. وسخر من خصمه جو بايدن، ساعيًا إلى ربطه بالسياسات المتعلقة بالصين.

قال ترامب إن "خيانة بايدن الوحشية" للعامل الأمريكي انتهت يوم وصوله إلى منصبه. وزعم أن بايدن ارتكب "خيانة" وتجسس على حملته الانتخابية عام 2016.

وهتف الحشد بذكر الجيش والتعديل الثاني (الذى يجيز حمل السلاح) وهتفوا "احبسوها" عند ذكر هيلاري كلينتون.

وأشاد الرئيس عدة مرات بفاعلية الجيش الأمريكي والأسلحة الأمريكية الجديدة، وقال "أسميها الصواريخ فائقة الخداع".