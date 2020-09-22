حجز تاجر 24 ساعة لورود التحريات حول واقعة ضبطه وبحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، حجز تاجر دواجن 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبطه وبحوزته 3 طن دواجن مجهولة المصدر، كما أمرت بعرض المضبوطات على الطب البيطري، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر في عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.