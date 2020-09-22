تقرير يقارن بين رهان بايدن على الجولات الانتقائية وطرق ترامب أبواب الناخبين

كتبت نهال أبو السعود

يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية ضخمة، معتمداً على زيارات مكثفة ومؤتمرات انتخابية بشتي الولايات منذ بدء مارثون البيت الأبيض وحتي الآن، في وقت يراهن فيه منافسه جو بايدن علي "الجولات الانتقائية"، وطرق الأبواب في الولايات التي يهيمن عليها ترامب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تتقدم حملة المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ببطء نحو ولاية ترامب وتقوم بضخ الأموال في الإعلانات الجديدة في أيوا وجورجيا في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع خريطة ساحة المعركة ورفع المرشحين الديمقراطيين في المعركة على مجلس الشيوخ.

ووفقا للصحيفة، لعبت حملة بايدن دورًا آمنًا إلى حد كبير حتى الآن، حيث لم يزور المرشح سوى ساحات المعارك الأساسية في ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وفلوريدا، أو الولايات التي يتوقع فوزها فقط مثل مينيسوتا، كما تركز الجزء الأكبر من إعلانات الحملة بشكل ضيق على ست حالات متأرجحة فى الوقت الذي يقوم فيه الرئيس دونالد ترامب بجولات فى جميع الولايات الأمريكية.

وخلال ذلك عقد ترامب فعاليات في أوهايو، حيث أنفقت حملته بشكل كبير على الإعلانات والحملات الترويجية، ولم يعتقد معظم الديمقراطيين أن ولاية أوهايو كانت تلعب دورًا في بداية الدورة ، مما يؤكد الدرجة التي كان الرئيس عندها في الاستمرار في العمل في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات.

تظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن بايدن يقترب من ترامب في ساحات القتال الأساسية الأخرى في فلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وفي نفس السياق حصل الرئيس دونالد ترامب بولاية أيوا بهامش أكبر ، 9 نقاط ، على الرغم من أن استطلاعات الرأي لبايدن في جميع أنحاء الغرب الأوسط.

كما عقد ترامب حدثين في أوهايو يوم الاثنين وتستثمر الحملة بشكل كبير في التجمعات الانتخابية، ووجود دونالد ترامب على الأرض بين مؤيديه.