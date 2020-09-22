اليوم السابع
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تعرف على المناطق الأقل سعرا فى التصالح على مخالفات البناء بالجيزة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:00 ص
تعرف على المناطق الأقل سعرا فى التصالح على مخالفات البناء بالجيزة مخالفات البناء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة الجيزة، أن تسعير قيم التصالح بالمحافظة جاء الأقل بين المحافظات، وأن هناك عدة أماكن ومناطق بالمدن والأحياء، قيم سعر المتر للتصالح بها 50 جنيه فقط وهو الحد الأدنى للتصالح وفقا للقانون، وتعامل كالعزب والقرى والنجوع على الرغم من وجودها داخل المدن، وذلك وفقا للتسهيلات على المواطنين وتخفيضات التصالح.
 
حصل "اليوم السابع" على خريطة بالأماكن التى تعامل فى التسعير كالقرى بمحافظة الجيزة، على الرغم من تواجدها داخل المدن والأحياء.
 
1. مركز ومدينة الواحات البحرية بالكامل وسعر متر التصالح بها 50 جنيه.
2. حى الوراق "شارع البوهي بداية من التقائه مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل و شارع المدرسة الإعدادية و شارع داير الناحية و شارع الجمعية الزراعية وشارع مدرسة الأورمان وشارع 10 وشارع العروبة و شارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهي، وطريق جمال عبد الناصر كورنيش النيل بداية من شارع الجزارين و شارع ترعة السواحل و شارع سعد زغلول و شارع الظاهر بيبرس ومنطقة وراق الحضر وشارع النصر وشارع داير الناحية 50 جنيه".
3. منشأة القناطر سعر المتر 50 جنيه لكل الشوارع الأقل من 6 متر.
4. حى جنوب الجيزة مناطق "طريق أسيوط الزراعى كورنيش النيل شارع النيل حتى يتقابل مع طريق مصر اسيوط الزراعى، وعزبة البكباشي 50 جنيه.
5. مركز ومدينة أطفيح الشوارع الرئيسية بمناطق صول والقبابات ومنيل سلطان 
6. مركز الصف "مناطق الودي والشوبك 50 جنيه للمتر".
7. مركز البدرشين "مناطق دهشور وسقارة والمرازيق" 50 جنيه المتر للشوارع الأقل من 6 متر.
8. أبو النمرس "منطقة شبرامنت والمنوات ومنيل شيحة" 50 جنيه للشوارع اقل من 6 متر.
9. كرداسة مناطق "ناهيا وصفط اللبن وابو رواش وأرض اللواء وكفر حكيم" بـ 50 جنيه لمتر التصالح .
10. أوسيم مناطق "الكوم الاحمر البراجيل وبرطس" للشوارع الأقل من 6 متر 50 جنيه.
 
 
 
 

قانون التصالح

التصالح

أسعار التصالح

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