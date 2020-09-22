ترامب يحمل الصين مسئولية كورونا.. ويبرز قوة اقتصاد أمريكا فى كلمته بالأمم المتحدة

كتبت نهال أبو السعود

بدأ الرئيس الأمريكي حديثه بمهاجمة الصين لدورها في تفشي وباء كورونا على مستوي العالم، قائلا: "يجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت هذا الطاعون على العالم"، واصفًا فيروس كورونا بأنه "العدو غير المرئي" و"فيروس الصين".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الامريكية قامت ببناء اقتصاد قوي و ضخم خلال الـ3 سنوات الماضية تحت إدارته، وأنه بفضل قراراته الاقتصادية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تضر بالمواطن الأمريكي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن اختياره الجديد لقاضي المحكمة العليا "ستكون امرأة"، وقال إن فريقه يقوم بدراسة خمسة مرشحات محتملات، وأن الإعلان الرسمي سيصدر يوم الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع.