ترامب الابن يشيد باستراتيجية والده للحد من تجارة الأعضاء والاتجار الجنسى بالأطفال

كتب آسر أحمد

أشاد ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستراتيجيته في تمويل مشروع التصدي للاتجار بالبشر والاتجار الجنسي بالأطفال، الذي خصص له ميزانية مخصصة لمواجهة هذا الخطر الذي لم يلتفت إليه أحد خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب الابن: "إدارة ترامب أول من يفعل شيء للتصدي للاتجار بالبشر، وأول من يمول بالكامل هذا النوع من العمل، لقد كانت مشكلة على مر العصور، ولكن ترامب يفعل شيئاً والباقي يجلس، إدارة ترامب تحارب هذا الجنون، معركة لابد من الفوز بها من أجل أطفالنا".

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة: "إذا أرادت المنظمة القيام بدور هام و فعال في العالم عليها البدء باقضايا الأكثر أهمية مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والطائفية الدينية والقضاء على الجماعات الدينية المتطرفة التي تدعو لأعمال العنف والاهتمام بقضايا العنصرية والتحرش".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحت إدارته لديها دور رائد في حماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وتوفير الأمن للنساء وحماية الأقليات وأن النظام الأمريكي لديه أفضل قوانين للأطفال الذين لم يولدوا بعد لحمايتهم من الإجهاض، وأشار إلى دور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المتطرفة مثل داعش في سوريا والعراق.

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة الامريكية قامت ببناء اقتصاد قوي وضخم خلال الـ3 سنوات الماضية تحت إدارته، وأنه بفضل قراراته الاقتصادية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تضر بالمواطن الأمريكي.