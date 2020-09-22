اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يدعو الأمم المتحدة للقيام بدور فعال فى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:47 م
ترامب يدعو الأمم المتحدة للقيام بدور فعال فى مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر دونالد ترامب
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة: "إذا أرادت المنظمة القيام بدور هام و فعال في العالم عليها البدء باقضايا الأكثر أهمية مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والطائفية الدينية والقضاء على الجماعات الدينية المتطرفة التي تدعو لأعمال العنف والاهتمام بقضايا العنصرية والتحرش".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحت ادارته لديها دور رائد في حماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وتوفير الأمن للنساء وحماية الأقليات وأن النظام الأمريكي لديه أفضل قوانين للأطفال الذين لم يولدوا بعد لحمايتهم من الإجهاض، وأشار إلى دور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المتطرفة مثل داعش في سوريا والعراق.

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة الامريكية قامت ببناء اقتصاد قوي وضخم خلال الـ3 سنوات الماضية تحت إدارته، وأنه بفضل قراراته الاقتصادية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تضر بالمواطن الأمريكي.

 


دونالد ترامب

الأمم المتحدة

حقوق الانسان

اقتصاد أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيلوسي تؤكد فشل إدارة ترامب أمام كورونا بعد وفاة 200 ألف أمريكي بالفيروس

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:46 م

نائب ترامب يؤكد حشد الموارد لإطلاق أكبر تعبئة منذ الحرب العالمية ضد كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:43 م

تقرير يقارن بين رهان بايدن على الجولات الانتقائية وطرق ترامب أبواب الناخبين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:25 ص

العالم هذا الصباح.. تصميم ملابس للتشجيع على التصويت أحدث تقاليع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. 27 تابوتا من 2500 عام فى كشف عظيم بسقارة.. وبايدن يزور "ويسكونسن" ويهاجم ترامب مجددا بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة