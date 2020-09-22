تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة العثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بإحدى قرى البدرشين، وأشارت التحريات الأولية، إلى انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بقرية تابعة للبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مشنوقا، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الاكتئاب، من أبرز الأمراض التى تؤدى للانتحار، والتخلص من الذات فيشعر دائما مريض الاكتئاب أنه شخص سئ ويسبب ازعاج وضرر لمن حوله وبالتالى يشعر بالذنب ويفكر فى الانتحار، وقد يتحول لإيذاء الآخرين عن طريق قتل من يحبهم أولا ثم الانتحار، وتظهر على المريض بعض الأعراض التى تدل على إصابته بالاكتئاب مثل العزلة الاجتماعية، الحركة البطيئة والنوم الكثير او عدم النوم.

كما أن مريض الفصام، فيعانى المريض من الهلاوس السمعية التى تجعله يفكر فى الانتحار سواء أن يرمى نفسه من مكان عالى أو قتل نفسه باله حادة.

والوسواس القهرى ولكنه نادرا جدا، وهنا يتعرض الشخص لبعض الأوامر العنيفة التى تجعله يتخلص من نفسه بإلقائها من مكان مرتفع.

وهناك أمراض عضوية تسبب الانتحار ومنها "إصابة الشخص بمرض مزمن وعجز عن علاجه مثل السرطان ، القلب، الإيدز" أو التعرض لخسارة مالية كبيرة، مضيفًا أنه فى حالة ظهور علامات الاكتئاب على الشخص المصاب يجب استشارة طبيب نفسى متخصص حتى لا تزيد المشكلة فالاكتئاب أول خطوات الانتحار، وبعض الحالات تستدعى الدخول للمستشفى.