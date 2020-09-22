اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا ترسل أدلة تخص 2 من خلية "بيتلز" المتشددة إلى أمريكا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:35 م
بريطانيا ترسل أدلة تخص 2 من خلية "بيتلز" المتشددة إلى أمريكا بريتى باتيل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت الحكومة البريطانية، للسلطات الأمريكية أدلة تمتلكها تخص متشددين اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية يعرفان باسم "بيتلز" يحتجزهما الجيش الأمريكي للاشتباه في تورطهما بقطع رؤوس رهائن أجانب.

وفي قرار للمحكمة اليوم الثلاثاء، رفض اثنان من قضاة المحكمة العليا ببريطانيا طلبا من عائلة أحد المتهمين بمنع نقل الأدلة إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرت على تويتر أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل نقل الأدلة المتعلقة بالمتشددين المزعومين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ للسلطات الأمريكية.

وكتبت باتيل "يسعدني أن أقول إن الأدلة التي تدعم مقاضاة كوتي والشيخ اصبحت نُقلت أخيرا للولايات المتحدة. أتمنى من كل قلبي أن تتحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم".

ويتشبه في انتماء الاثنين إلى خلية لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من أربعة تعرف باسم "بيتلز" لأنهم يتحدثون الإنجليزية. ويعتقد أن المجموعة احتجزت وقتلت رهائن غربيين في سوريا من بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسنج.

وقال مارك ريموندي المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية "سعداء بقرار المحكمة العليا البريطانية وممتنون لأن الحكومة البريطانية أمدتنا بالأدلة التي معها وأكدت التزامها بالاشتراك في جهودنا بالتحقيق ومحاكمة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين حاليا لدى الجيش الأمريكي".


بيتلز

بريطانيا

امريكا

حكومه بريطانيا

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من أشهر صعبة بسبب كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:27 م

كابوس كورونا يحاصر لندن.. الموجة الثانية تهدد عودة الجماهير للملاعب.. بريطانيا تقترب من الإغلاق الثانى.. مسئول طبى يتوقع ارتفاع الوفيات فى الشتاء.. والحكومة تلزم المواطنين بـ"الماسك" وتوصى بالعمل من المنزل

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:00 م

بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية وتعلن عن اكتشاف 4926 إصابة جديدة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:57 م

بريطانيا تعلن ارتداء أقنعة الوجه إجباريا وغرامات مادية للمخالفين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة