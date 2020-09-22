بريطانيا ترسل أدلة تخص 2 من خلية "بيتلز" المتشددة إلى أمريكا

رويترز

أرسلت الحكومة البريطانية، للسلطات الأمريكية أدلة تمتلكها تخص متشددين اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية يعرفان باسم "بيتلز" يحتجزهما الجيش الأمريكي للاشتباه في تورطهما بقطع رؤوس رهائن أجانب.

وفي قرار للمحكمة اليوم الثلاثاء، رفض اثنان من قضاة المحكمة العليا ببريطانيا طلبا من عائلة أحد المتهمين بمنع نقل الأدلة إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرت على تويتر أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل نقل الأدلة المتعلقة بالمتشددين المزعومين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ للسلطات الأمريكية.

وكتبت باتيل "يسعدني أن أقول إن الأدلة التي تدعم مقاضاة كوتي والشيخ اصبحت نُقلت أخيرا للولايات المتحدة. أتمنى من كل قلبي أن تتحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم".

ويتشبه في انتماء الاثنين إلى خلية لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من أربعة تعرف باسم "بيتلز" لأنهم يتحدثون الإنجليزية. ويعتقد أن المجموعة احتجزت وقتلت رهائن غربيين في سوريا من بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسنج.

وقال مارك ريموندي المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية "سعداء بقرار المحكمة العليا البريطانية وممتنون لأن الحكومة البريطانية أمدتنا بالأدلة التي معها وأكدت التزامها بالاشتراك في جهودنا بالتحقيق ومحاكمة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين حاليا لدى الجيش الأمريكي".