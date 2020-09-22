انهيار جزئى بمنزل فى نجع الحرجة بطهطا سوهاج دون إصابات بشرية

سوهاج _ محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج انهيارا جزئيا بمنزل ناحية نجع الحرجة التابع لقرية شطورة دائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية تم عمل كردون أمنى بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية التي انتقلت إلى مكان الواقعة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بانهيار جزئى لمنزل بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز والرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث مركز طهطا، حدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية نجع الحرجة التابع لقرية شطورة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار الجزء الخلفي لمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة "70" مترا ملك المدعو "بخيت علي ح ح" 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان " دون حدوث ثمة إصابات"، تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.