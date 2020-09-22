النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى تصادم بطريق محور المشير

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا أمس الاثنين، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى بطريق محور المشير طنطاوى، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين وقوع حادث مرورى بين سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكى مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وتم رفع آثار الحادث.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما تم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية