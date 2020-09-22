اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:16 م
خالد صلاح
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الليرة التركية تهوى إلى قاع جديد أمام كل من الدولار واليورو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:51 م
الليرة التركية تهوى إلى قاع جديد أمام كل من الدولار واليورو الليرة التركية
رويترز

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واصلت العملة التركية الهبوط اليوم الثلاثاء، ولامست للمرة الأولى حاجز 9 ليرات لليورو، بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان البنك المركزي قد يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع لوقف إنحدار العملة المحلية.

وهبطت الليرة في 14 من الأيام الستة عشر الماضية وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.67 مقابل الدولار بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت يوم الاثنين عن 7.6365 .

وهوت الليرة أكثر من 22 بالمئة أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام، لتأتي بين أسواء العملات أداء في العالم.

وهبطت أيضا إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل العملة الأوروبية عند 9 ليرات لليورو، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 26 في المئة.


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