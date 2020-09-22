العدل الأمريكى تصادر أموال إدوارد سنودن أحد مسربي أسرار وكالة المخابرات

كتبت نهال أبو السعود

تمت مصادرة أكثر من 5 ملاين دولار من أموال إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة المخابرات المركزية، والذي سرب أسرارًا استخبارية في عام 2013 حصل عليها من كتابة ورسوم التحدث إلى الحكومة الأمريكية.

وقالت شبكة سي ان ان الامريكية ان سنودن نشر كتابه "السجل الدائم" العام الماضي دون موافقة الحكومة ، في انتهاك للعقود التي وقعها مع وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، ووقف قاضٍ فيدرالي إلى جانب وزارة العدل في دعواها القضائية لاسترداد عائدات سنودن.

تمثل القضية إحدى الطرق القليلة التي توصلت إليها الحكومة الأمريكية لمحاسبة الموظفين السابقين عن التسريبات غير المصرح بها، حيث يواجه جون بولتون ، مستشار الأمن القومي السابق الذي نشر كتابًا عن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ولا تزال القضية جارية.

حصل سنودن ، الذي يعيش في روسيا ، على 4.2 مليون دولار من مبيعات كتبه والحقوق ذات الصلة، وألقى 56 خطابًا مدفوعة الأجر تضمنت إفشاءات انتهكت اتفاقية السرية الحكومية ، وفقًا لتقرير المحكمة من محاميه في الولايات المتحدة ووزارة العدل.

ووفقا للتقرير، كسب سنودن في المجمل حوالي 1.03 مليون دولار من الخطب بمتوسط ​​رسوم التحدث 18000 دولار، وسيتم وضع الأموال في صندوق، وفقًا للخطة التي وافق عليها سنودن وإدارة ترامب.

قال لورانس لوستبيرج محامي سنودن إن الاتفاقية التي تم تقديمها في المحكمة لا تعني أن الحكومة الأمريكية ستكون قادرة على تحصيل الأموال على الفور ، لأن سنودن يفكر في استئناف قرار القاضي السابق بأنه مسؤول عن الإفصاحات، وأضاف: "هذا ليس وكأنه سيبتعد عن المال. هذا يمنحهم حكماً سيحصلون عليه على أي حال"

وقال لوستبيرج إن مبلغ الأربعة ملايين دولار كان دفعة مقدمة من سنودن من ناشره لتأليف كتابه.