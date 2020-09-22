الرئيس الفرنسى يشدد على أهمية التعاون الدولى من أجل التصدى لفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل إنه لا بد من تعاون دولي للتصدي لفيروس كورونا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية كانت ضحية لاتهامات ولم تتمكن من الحصول على الدعم المطلوب.

وأضاف إيمانويل ماكرون، خلال كلمته بالجمعية العمومية بمجلس الأمن، أنه لا بد من تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، متابعا: سنعمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع الرئيس الفرنسي: دعمنا الاتفاق النووى لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووى، وينبغى ألا تهيمن الخلافات الأميركية الصينية على العالم.

وقال الرئيس الفرنسي، إن حملة الضغوط القصوى التي تتبعها واشنطن فشلت في منع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وضمان عدم قدرتها على حيازة أسلحة نووية، لافتا إلى أن الضغوط الأمريكية فشلت في منع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.