اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإخوان ميكس كل حاجة والعكس.. وائل غنيم يستشهد بـ محمد مرسى للرد على دعوات الجماعة للتظاهر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:59 م
الإخوان ميكس كل حاجة والعكس.. وائل غنيم يستشهد بـ محمد مرسى للرد على دعوات الجماعة للتظاهر وائل غنيم
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى تناقض واضح لجماعة الإخوان الإرهابية فى دعوتها للتظاهر فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والآن، استعان الناشط السياسى وائل غنيم بمقطع فيديو من خطاب المعزول خلال فترة رئاسته للجمهورية، والتى كان يعلق فيه على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب أحداث ستاد بورسعيد آنذاك، والتي ندد فيها بالمظاهرات التي أطلقها بعض الثوار آنذاك.

وحرص غنيم على التعليق على الخطاب صوتياً،  للرد على كل أفراد الجماعات الإرهابية، الذين يطالبون بأعمال شغب في بعض المناطق، مطالباً إياهم الاستماع لخطاب رئيسهم الراحل الذى طالب رجال الشرطة والقوات المسلحة آنذاك التصدى للمشاغبين لعدم ترويع المواطنين.

وظهر مرسى فى الخطاب، وهو يوجه الشكر لكل رجال وضباط الشرطة، الذين يتصدون لأعمال الشغب، التى شهدتها البلاد أنداك، مطالباً الشرطة بمواجهة أعمال الشغب بقوة وحسم، واصفًا الدولة بدولة القانون.

كما وجه مرسى الشكر لرجال القوات المسلحة التى انتشرت لحظة أعمال الشغب التى شهدتها البلاد في تلك الفترة، مطالباً جميع المؤسسات الشرطية تقديم المجرمين للعدالة، والتعامل بمنتهى الحزم والقوة على من يعتدى على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة العامة والخاصة.

 

واختتم غنيم تعليقه على الخطاب بتوجيه رسالة لأفراد الجماعة الإرهابية للاستماع لخطاب رئيسهم المعزول الذى وصف فيه دعوات التظاهر بأعمال شغب وعنف غير مبرر.


وائل غنيم

الجماعة الارهابية

محمد مرسي

الرئيس المعزول محمد مرسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تعرض فيديو لـ وائل غنيم يفضح خلاله الهارب عبد الله الشريف

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:30 م

وائل غنيم: محمد على بيلم ترافيك بالغلابة المضحوك عليهم وعملاء قطر.. فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:19 م

وائل غنيم لـ محمد علي: "نصاب وأبوك متبرى منك ورايح فى ستين ألف داهية"..فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:02 م

وائل غنيم للمقاول الهارب: إنت مغفل وتايه ومش لاقى حاجة تعملها وبتكفر الناس..فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:16 م

وائل غنيم: محمد على كان نصاب فلوس ودلوقتى نصاب كلام ومنعرفش أجندته إيه

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:16 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة