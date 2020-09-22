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الأمم المتحدة توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:50 م
الأمم المتحدة توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات الامم المتحده
كتب أحمد عرفة

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وجهت منظمة الأمم المتحدة دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بدأت فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى نيويورك، وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن وباء كورونا يذهب بكافة الاتجاهات ويجب أن نتوحد في مواجهته.

وحول الوضع فى سوريا، جدد جوتيريس الدعوة لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى المشاكل المتعلقة بالتنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة قادة فلسطين وإسرائيل إلى التوصل لحل الدولتين، وتطرق جوتيريس إلى الأزمة الليبية قائلا: "هناك عدد من المرتزقة فى ليبيا وهذا يخالف القوانين الدولية ، ويجب أن يتوقف إطلاق النار بشكل كلي لبدء المحادثات.

 


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