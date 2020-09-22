اعراض خمول الغدة الدرقية عديدة منها الاكتئاب والإمساك

كتبت فاطمة خليل

خمول الغدة الدرقية هو اضطراب شائع، بحيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، تقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي الأمامي من رقبتك، تنتقل الهرمونات التي تفرزها الغدة عبر مجرى الدم وتؤثر على كل جزء من جسمك تقريبًا، من قلبك ودماغك إلى عضلاتك وجلدك، في هذا التقرير نتعرف على اعراض خمول الغدة الدرقية.

تتحكم الغدة الدرقية في كيفية استخدام خلايا الجسم للطاقة من الطعام ، وهي عملية تسمى التمثيل الغذائي من بين أمور أخرى، يؤثر التمثيل الغذائي على درجة حرارة الجسم ، وضربات القلب، ومدى جودة حرق السعرات الحرارية إذا لم يكن لديك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، فإن عمليات جسمك تتباطأ هذا يعني أن جسمك ينتج طاقة أقل، ويصبح التمثيل الغذائي بطيئًا.

أعراض خمول الغدة الدرقية



قد تكون أعراض خمول الغدة الدرقية غامضة ويمكن أن تحاكي في كثير من الأحيان حالات أخرى قد تشمل:

-التغييرات في الدورة الشهرية

- الإمساك

- الاكتئاب.

-الشعر الجاف وتساقط الشعر

-جلد جاف

-ارتفاع نسبة الكوليسترول

-إعياء

-حساسية أكبر للبرد

-صوت أجش

-آلام المفاصل وتيبسها وتورمها

-مشاكل في الذاكرة

-آلام العضلات وتيبسها

-ضعف العضلات

-وجه سمين

-معدل ضربات القلب البطيء

-تورم في الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

-زيادة الوزن غير المبررة أو صعوبة فقدان الوزن

-متلازمة النفق الرسغي



خمول الغدة الدرقية

قد لا تظهر أي أعراض على الأطفال المصابين بقصور الغدة الدرقية في حالة حدوث الأعراض ، يمكن أن تشمل:

-برودة اليدين والقدمين

-إمساك

-النعاس الشديد

-نمو ضئيل أو معدوم

-اليرقان المستمر (اصفرار الجلد وبياض العينين)

-عادات التغذية السيئة

-وجه سمين

-انتفاخ المعدة

-تورم اللسان

-الفتق السري

حدد موعدًا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من أي من هذه الأعراض. من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات طبية أخرى.

قد يعاني الأطفال والمراهقون أيضًا من قصور الغدة الدرقية مع ظهور العلامات والأعراض عند البالغين قد يعاني الأطفال والمراهقون أيضًا من:

-تأخر البلوغ

-تأخر في النمو وقصر القامة

-النمو العقلي البطيء

-نمو أبطأ للأسنان الدائمة

أسباب قصور الغدة الدرقية



السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية هو التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو التهاب في الغدة الدرقية واضطراب في المناعة الذاتية. مع هاشيموتو، ينتج جسمك أجسامًا مضادة تهاجم الغدة الدرقية وتدمرها قد يحدث التهاب الغدة الدرقية أيضًا بسبب عدوى فيروسية.