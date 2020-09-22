اليوم السابع
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استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائقين كونا عصابة لسرقة السيارات بالتجمع

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:00 ص
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سائقين كونا عصابة لسرقة السيارات بالتجمع سرقة سيارات - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط عاطلين، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات بمنطقة التجمع، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بتلقيه بلاغا من (مدير إحدى شركات الخدمات العقارية – مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باكتشافه كسر زجاج السيارة خاصته وسرقة مبلغ 37 ألف جنيه من داخلها عقب صرفهم من أحد البنوك بدائرة قسم التجمع الخامس.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون – لهما معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 7800 جنيه، ومفك، وسلاح أبيض عبارة عن سنجة، وهاتف محمول، وسيارة مستأجرة، وسيارة ملاكى، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكى" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.

 

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، وأن السيارة الملاكى والهاتف المحمول مشتراة من متحصلات جرائم السرقة، وتم تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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