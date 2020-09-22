اجتماع وكيل صحة سوهاج ونقيب الأطباء لبحث آليات ترخيص المنشآت العلاجية الخاصة

سوهاج - عمرو خلف

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء وأعضاء نقابة الأطباء في سوهاج، بحضور الدكتور محمد نصر الدين مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وذلك لمناقشة ووضع ضوابط ومعايير ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، ولضمان تقديمه خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأعرب جميعه عن تقديره الكامل للأطباء ودورهم الرائد فى خدمة المجتمع والمواطنين وتضامنه معهم فى مطالبهم المشروعة ، كما تم التواصل مع اللواء اشرف نصحي مدير حماية المستهلك بخصوص اللجنة المكونة من جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية والعلاج الحر وهى خاصة بالمرور علي المنشآت الطبية الخاصة وأكد تقديره الكامل لأطباء مصر وان ليس الغرض من المرور تصيد الأخطاء ولكن إصلاح أى سلبيات بما يعود بالنفع على المواطن

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي ضرورة التزام المنشآت الخاصة بعدة بنود أهمها ، منح المنشأة التراخيص اللازمة ، و تجديد عقد المحرقة ، و وجود لائحة أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المنشأة ، و عدم وجود أدوية مخدرة ، وعدم وجود أدوية او مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالصيدلية الخاصة بالمنشاة

.