إجراء جراحة عاجلة واستخراج "موبايل" من بطن مريض ابتلعه منذ 7 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى، من استخراج جهاز تليفون محمول صغير من داخل معدة مواطن، كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر، حيث استغرقت الجراحة حوالى ساعتين، تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز "حشيش"، ومع استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سم.

وبالبحث فى التاريخ المرضى للمريض تبين من أقوال شقيقه "أحمد رشاد"، أنه يعاني من حالة نفسيه ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة.

وقال الدكتور أحمد شولح، إن الحالة جرى تحويلها من الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، بعد أن قام بعمل أشعة تلفيزيونية أوضحت وجود جسم غريب داخل معدة المريض، وادعاءه أنه تليفون محمول، وبإجراء استشكاف للمعدة والبطن تمكن الفريق الجراحي من انتشال الجسم الغريب، وللوهلة الأولى ظن الجميع من الشكل العام للجسم أنه حرز "حشيش" بسبب طريقة لفه التى تشبه لفة "الحشيش" بالضبط، وجرى استدعاء أحد أمناء الشرطة بنقطة المستشفى، الذى قام بفك اللفافة ليفاجأ الجميع بوجود الموبايل داخلها.

وأشار، إلى أن الجراحة تمت بفريق طبي شارك فيه كلا من الأطباء هشام السيد، وحسام علاء، ومحمد محرم، وطاقم التمريض والعمال بقسم الجراحة، موضحا أن المريض يخضع الأن بالرعاية الصحية والإفاقة بعد الجراحة,.

فيما عقب أحمد رشاد شقيق المريض "حسن رشاد"، 28 عاما من قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر بالقليوبية، أن شقيقه يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة، وكانت تتسبب له بحالة هياج نفسي ينتج عتها أنه يهيم على وجه بالمنطقة، إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.

وأضاف، أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم ببطنه، وأنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر ولم يخرج حتى الأن، وعلى الفور تم التوجه للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه.

وكشفت أشعة تليفزيونية تم إجرائها بمستشفيات بنها الجامعية، عن وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن، وقال استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الطبيب، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم اي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، أنه تم تحويله لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.



أثانا الجراحة



الفريق الطبي



الموبايل بعد استخراجه



الموبايل



خلال الجراحة