أمريكا تواجه أزمة ملايين الخنازير الوحشية "يمكنها استضافة 30 مرضا فيروسيا"

كتبت أمل علام

تواجه الولايات المتحدة "قنبلة خنازير وحشية" مع انتشار ملايين الخنازير البرية في جميع أنحاء البلاد، تتسبب الخنازير البرية في أضرار بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent

وقالت الصحيفة، أدى الانفجار الكبير في عدد الخنازير البرية في الولايات المتحدة إلى تحذير الخبراء من أن "قنبلة الخنازير الوحشية"، إذا تركت دون رادع، يمكن أن تعيث فسادا في مساحات شاسعة من البلاد، مشيرة إلى أن الخنازير الوحشية تدوس على المحاصيل وتمزقها وتهاجم الماشية، وتعمل الخنازير أيضًا كناقلات للأمراض، يمكنها استضافة أكثر من 30 مرضًا فيروسيًا وبكتيريًا بالإضافة إلى عشرات الطفيليات.



الخنازير الوحشية تنمو بسرعة

هناك ما يقرب من 9 ملايين من الخنازير الوحشية في الولايات المتحدة، وأعدادهم تتضاعف بسرعة، قبل ثلاثين عامًا، كان هناك 17 ولاية فقط بها أعداد خنازير ضالة، اليوم، هناك ما لا يقل عن 39 ولاية تتعامل مع الميول المدمرة للحيوانات.

قال ديل نولت، مدير البرنامج الوطني لإدارة أضرار الخنازير الوحشية في وزارة الزراعة الأمريكية، لمجلة Undark Magazine أن النمو المتزايد من الخنازير يثير قلق الخبراء، مضيفا بانهم يتضاعفون بسرعة كبيرة، للانتقال من ألف إلى ألفين، مؤكدا بأن هذه ليست صفقة كبيرة، ولكن إذا كان لديك مليون، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى 4 ملايين ، ثم 8 ملايين.

وأكد أنه في بعض أجزاء البلاد، مثل فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا، نمت أعداد الخنازير الوحشية بشكل كبير خارج نطاق السيطرة، شجعت كل من ولايتي كاليفورنيا وتكساس الصيد الترفيهي للخنازير، لكن محاولاتهم لإعدام الخنازير جاءت بنتائج عكسية، انتشرت الخنازير ببساطة في جميع أنحاء الولاية، مما زاد من نطاق المشكلة.

حظرت ولاية مونتانا تمامًا صيد الخنازير البرية بعد حادثة عام 2013 حاول فيها رجل من تكساس جلب الوحوش إلى الولاية لاصطيادها تجاريًا، بعد ذلك بعامين، أصدرت الدولة تشريعًا يحظر صيد الخنازير الوحشية ويمنع نقلها أو ملكيتها في الولاية، أولئك الذين يخالفون قوانين الخنازير الوحشية يمكن أن يتعرضوا لغرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، تعتبر الخنازير خطرة بشكل خاص بسبب جيناتها.

الخنازير البرية هي نسل السلالات المحلية الكبيرة، والخنازير البرية الأوروبية، نتيجة لهذا المزيج، ترث الخنازير الذكاء، وحاسة الشم المتزايدة، والقدرة على البقاء على قيد الحياة من الخنازير العادية، وخصوبتها الاستثنائية.

عندما تهرب الخنازير من حظائرها وتتكاثر في البرية حتى مع الخنازير الأليفة الأخرى، يمكن أن تعود نسلها فى النهاية إلى النمط الظاهرى الوحشى بعد بضعة أجيال فقط فى أقل من 20 عامًا.



الخنازير البرية

وقالت الصحيفة، بدأت بضع ولايات حملات توعية تهدف إلى حث الجمهور على الإبلاغ عن الخنازير حتى تتمكن السلطات من تدميرها، تنظم واشنطن وأوريجون ومونتانا حملة إعلامية تحث السكان على الاتصال بخط هاتفى ساخن على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن مشاهدة الخنازير، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ولاية مونتانا قد حظيت بالثناء من الخبراء لاستخدامها التشريعات والمعلومات العامة للمساعدة فى احتواء طوفان الخنازير، إلا أن هناك مخاوف من أنه يتم بذل القليل جدًا للسيطرة عليها.

قال ريان بروك، عالم الأحياء بجامعة ساسكاتشوان، الذي يبحث في الحيوانات، إن هذه الجهود ليست سوى جزء صغير مما هو مطلوب لاحتواء الخنازير حقًا، "الجهود المبذولة للتعامل معهم تبلغ حوالي 1 % مما هو موجود حاليًا.