أستراليا تنقذ 25 حوتا عالقا وتواصل الجهود لإنقاذ عشرات غيرها

استطاع رجال الإنقاذ اليوم الثلاثاء تحرير حوالي 25 حوتا عالقا على شريط رملي قبالة الساحل الغربي بمنطقة نائية من جزيرة تسمانيا الأسترالية ويأملون إنقاذ المزيد منها في الأيام المقبلة لوضع نهاية لواحد من أكبر مشاهد جنوح الحيتان على شواطئ البلاد.

وقدر علماء أن حوالي 90 حوتا قد نفقت من سرب قوامه نحو 270 حوتا من نوع الحيتان الطيارة أصبحت محصورة في مياه ضحلة منذ رصدها من الجو قبالة الشاطئ الوعر يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات من الجو أعدادا كبيرة من الحيتان راقدة على شريط رملي واسع في ماكواري هاربر على مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من هوبارت عاصمة الولاية بينما كانت حيتان أخرى تتخبط في مياه أعمق قليلا حولها.

والحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثلاثة أطنان. ويتطلب دفعها إلى البحر مرة أخرى جهدا بشريا مكثفا قد ينطوي على دفعها بالأيدي أو استخدام شباك خاصة لجرها إلى المياه العميقة. ويحاول المنقذون الحفاظ على الحيتان في وضع الاستواء حتى لا تصاب بالتوهان.

ويشارك أكثر من 60 فردا في جهود الإنقاذ من بينهم سكان محليون يعملون في مزارع سمكية ومتطوعون.

ولا يعرف العلماء السبب الذي يدفع الحيتان التي تتنقل في جماعات للرسو على الشواطئ لكن من المعروف أنها تتبع قائدها وتتجمع حول أي حوت مصاب أو في محنة.