5 أطعمة صحية تحافظ على خلايا المخ والذاكرة وتحميك من ألزهايمر

كتبت أمل علام

يحتفل العالم باليوم العالمى لـ"ألزهايمر"، فى مثل هذا اليوم الموافق 21 سبتمبر من كل عام، لنشر الوعى حول هذا المرض للوقاية منه، وتقديم خيارات علاجية أفضل لمن يعانون منه، وقال موقع TimesNowNews بينما لا يوجد علاج لمرض ألزهايمر، يمكن للطعام الذى تتناوله أن يلعب دورًا رئيسيًا فى المساعدة فى عملية العلاج، أو حتى فى الوقاية من مثل هذه الاضطرابات عن طريق الحفاظ على صحة الدماغ.

ويقدم الدكتور جى دى موخيرجى، رئيس قسم طب الأعصاب بالهند 5 أطعمة اجعلها جزءًا من نظامك الغذائى لتعزيز صحة الدماغ وتحميك من ألزهايمر..

الاسماك الدهنية غنية باوميجا 3 التى تحمى المخ

أولا: الأسماك الدهنية..

الأسماك الدهنية هى مصادر وفيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والدهون الصحية غير المشبعة التى تم ربطها بانخفاض مستويات الدم من بيتا أميلويد، وهو البروتين الذي يشكل كتلًا ضارة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.



سمك السالمون

حاول أن تأكل السمك مرتين على الأقل في الأسبوع، لكن اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل السلمون، والتونة الخفيفة المعلبة.



الجوز او عين الجمل

ثانيا: الجوز..

الجوز مصدر ممتاز للبروتين والدهون الصحية، ونوع واحد على وجه الخصوص قد يحسن الذاكرة، والجوز غني بنوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3 يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والذي يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي الشرايين، وهو جيد للقلب والدماغ.



االبروكلى

ثالثا: البروكلى..

يعتبر البروكلي مصدرًا رائعًا لفيتامين المعروف بتعزيز الوظيفة الإدراكية والقوة العقلية، يحتوي البروكلي على نسبة عالية من المركبات التي تسمى الجلوكوزينات، ويمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي، أستيل كولين، والذي نحتاجه للجهاز العصبي المركزي لأداء بشكل صحيح والحفاظ على أدمغتنا وذكرياتنا، ترتبط المستويات المنخفضة من أستيل كولين بمرض الزهايمر.



الافوكادو

رابعا: الأفوكادو..

وهو غني ودسم ومليئ بأحماض أوميجا3 الدهنية، وكذلك فيتامين إي، أحماض أوميجا الدهنية ضرورية لنمو الخلايا وتطور الدماغ، وفيتامين هـ يساعد في حماية أغشية الخلايا من الجذور الحرة، قد يؤدي فيتامين (هـ) أيضًا إلى إبطاء تطور الأمراض التنكسية، مثل مرض الزهايمر، من خلال حمايته وصيانته وإصلاح الخلايا داخل الدماغ.



الحبوب الكاملة

خامسا: الحبوب الكاملة..

تحتوي الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المعقدة وفيتامينات أوميجا 3، وفيتامين ب، التى تدعم وظائف الدماغ الطبيعية، توفر الكربوهيدرات المعقدة إمدادًا ثابتًا من الطاقة التي تنظم الحالة المزاجية والسلوك، بالإضافة إلى المساعدة في التعلم والذاكرة.

بصرف النظر عن الأطعمة المذكورة أعلاه، من المهم اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام أيضًا، يجب تجنب الأطعمة السكرية المصنعة، والأطعمة النشوية، واللحوم المصنعة للحفاظ على صحة الدماغ والجسم، يجب أن يكون الميل نحو الأطعمة الغنية بالفلافانيدات، مثل تلك المذكورة أعلاه.