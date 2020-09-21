4 تواريخ مرتبطة بمحاكمة المتهمين بخلية "داعش التجمع الأول".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

نظرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، جلسات محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع الأول لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها :

1 ـ "26 أبريل 2019"، ويشير لنهاية الفترة التى كون فيها المتهم حسن أبو الأشبال التنظيم والذى بدأ تكوينه من عام 2012 وحتى هذا التاريخ.

2 ـ " 13 سبتمبر 2020"، وتلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وأنكروا التهم الموجهة إليهم.

3 ـ " 16سبتمبر 2020"، أحراز المتهم الأول.

4 ـ "11 أكتوبر 2020"، يشير للتاريخ الذى حددته المحكمة لنظر الجلسة المقبلة وستستمع فيها المحكمة للشهود.

وجاء فى أمر الإحالة، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحال، إن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.