وزير خارجية أمريكا: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بمواجهة إيران

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن استقرار المنطقة يتمثل فى مواجهة إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو: علينا الاتحاد حول مبدأ أن إيران تمثل أكبر تهديد، مضيفًا أنه عندما تغير إيران سلوكها ستتوفر فرصة الاستقرار، متابعا: يجب منع إيران من تهريب السلاح لحزب الله.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتخذ إجراءات كاسحة لمنع إيران، والتى وصفها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووى.