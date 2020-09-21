وزارة الهجرة تنظم زيارة لوفد شبابى من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية

كتب أسامة عبد الحميد

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتى هذا فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وخلال اللقاء؛ قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك القرية الذكية وما تتضمنه من شركات.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أننا دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد ان تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمى فى مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها.



ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب، مؤكدة "لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتو الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الام، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج واذا قررتوا العودة الى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم تعرفتو خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر".



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان من المهم أن يتعرف الشباب على التطور الرقمى فى مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والأغانى ولكن بالمعلومات الصحيحة ولذلك وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كافة المعلومات حول ما يحدث فى مصر من تنمية والدفاع يكون بهذه المعلومات، مؤكدة أن ما تشاهدونه اليوم من تطور رقمي سيجعلكم فخورين جدا بوطنكم.



من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشباب الحاضرين يمثلون شباب مصر الواعد الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها؛ مستعرضا استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتى تعتمد فى كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية وهى تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابداع التكنولوجي؛ ارتكازا على ثلاث قواعد وهى البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت، المشروعات التى يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال مشروع استرشادى فى محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول إلى الجامعات الرقمية، ومشروع انقاذ القانون؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وأن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف تدريب الف شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب وذلك بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه؛ كما يتم انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مباني في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا؛ موضحا أنه فى إطار دعم الإبداع التكنولوجى يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في سبع جامعات اقليمية حيث تم الانتهاء خلال العام الحالى من إنشاء 5 مراكز فى محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا فى حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان مع ديسمبر الحالى، ويتم العمل على انشاء مركز إبداع فى الإسماعيلية كما يتم إنشاء مركزين آخرين فى القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة والآخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة آخرين فى الإسكندرية وطنطا والزقازيق.



كما أكد الدكتور عمرو طلعت، على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهر؛ حيث تم خلال العام الحالى ربط أكثر من 5000 مبنى حكومى بهذه الشبكة.



وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الماضى؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع.

























