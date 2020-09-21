واشنطن تأمل فى تعاون الأوروبيين معها لتطبيق العقوبات على إيران

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز: خاب أملنا في الحلفاء الأوروبيين، متابعا: نتمنى أن يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات على إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: نحن على ثقة بأن إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون فعالا، متابعا: جادون للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

واستطرد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: يراود الإيرانيين أمل كاذب بعدم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي تهديد إيراني.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير إيران سلوكها، وإذا أرادت إيران إزالة العقوبات عليها أن تتصرف كدولة طبيعية.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: لا نريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارا في دعم الإرهاب، موضحا أن على الإيرانيين أن يتخلوا عن أحلامهم، لافتا إلى أن العقوبات الأخيرة تشكل حظرا أوسع للأسلحة على إيران.