اليوم السابع
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واشنطن تأمل فى تعاون الأوروبيين معها لتطبيق العقوبات على إيران

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:34 م
واشنطن تأمل فى تعاون الأوروبيين معها لتطبيق العقوبات على إيران ترامب وروحانى
كتب أحمد عرفة

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز: خاب أملنا في الحلفاء الأوروبيين، متابعا: نتمنى أن يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات على إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: نحن على ثقة بأن إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون فعالا، متابعا: جادون للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

واستطرد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: يراود الإيرانيين أمل كاذب بعدم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي تهديد إيراني.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير إيران سلوكها، وإذا أرادت إيران إزالة العقوبات عليها أن تتصرف كدولة طبيعية.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: لا نريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارا في دعم الإرهاب، موضحا أن على الإيرانيين أن يتخلوا عن أحلامهم، لافتا إلى أن العقوبات الأخيرة تشكل حظرا أوسع للأسلحة على إيران.


ايران

أمريكا

العقوبات على ايران

حظر السلاح على ايران

طهران

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