اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:57 م
خالد صلاح
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مقتل طيار بعد سقوط طائرته شمالى الهند بسبب سوء الأحوال الجوية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:51 م
مقتل طيار بعد سقوط طائرته شمالى الهند بسبب سوء الأحوال الجوية سقوط طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسئولون بولاية "أوتار براديش" الهندية مقتل طيار بعد سقوط طائرته الصغيرة المكونة من أربع مقاعد في مزرعة أثناء تدريبه صباح اليوم الاثنين.
وذكرت قناة "أن دي تي في" الهندية أن المسئولين رجحوا سقوط الطائرة بسبب أحوال الطقس السيئة.
وأضافت القناة أن الطائرة أقلعت من أكاديمية "إنديرا غاندي راشتريا أوران"، هو معهد تدريب تجريبي يقع في مطار "فورساتجانج" في منطقة "أميثي" في ​​ولاية أوتار براديش.


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ولاية أوتار براديش

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