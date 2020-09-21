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معهد الفلك: زلزال بقوة 3.9 ريختر بالقرب من مدينة دمياط

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:08 م
معهد الفلك: زلزال بقوة 3.9 ريختر بالقرب من مدينة دمياط معهد الفلك وقياس ريختر
كتب محسن البديوى

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أعلن الدكتور جاد محمد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت مساء يوم الإثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.

وأوضح عميد معهد البحوث الفلكية، أن بيانات الهزة تضمنت، حدثت السادسة و56 دقيقة مساء اليوم، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 36.9633°N شمالا، وخط الطولE 30.6918° شرقا، وعلى عمق 75 كم.

وأضاف: "شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أية خسائر أو إصابات".

 


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هزه ارضيه

اخبار مصر

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