مصر تصدر مناقصة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح

رويترز

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة اليوم الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر، وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء. وستصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينتش) في اليوم نفسه.

وقالت الهيئة إنها ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.

وفي مناقصتها السابقة، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء الماضي 235 ألف طن من القمح للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر.