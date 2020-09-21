مستشار سابق لصندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى سيواصل تفوقه بنجاح.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصرى يشهد نجاحات كبيرة خلال الفترة الراهنة بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى سيواصل تفوقه خلال المرحلة المقبلة.



وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن 30 يونيو انتزعت مصر انتزاعا من جماعات الضلال والإرهاب والإخوان، متابعا: حولنا الدول التى لا زالت تعانى من محاولات اختطاف الدول مثل سوريا وليبيا واليمن وبعض الدول العربية التي تعانى من الصراعات الدائرة.



وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن قوة الاقتصاد المصرى مكن الدولة من مواجهة كافة الأزمات ومن بنيها أزمة كورونا، موضحا أن النجاح الاقتصادى أدى إلى تقليل معدلات البطالة، بجانب خفض الدين العام.