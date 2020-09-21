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"مركز التنبؤ بالفيضانات": مخاطر الفيضان القادم مستمرة لنهاية شهر أكتوبر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:03 م
"مركز التنبؤ بالفيضانات": مخاطر الفيضان القادم مستمرة لنهاية شهر أكتوبر نهر النيل - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الرى، إن الدولة المصرية وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة والتى يمكن لها أن تؤثر على أراضى طرح النهر، التى يستخدمها بعض المواطنين، وتابعت: "هذا إنذار مبكر خوفاً من وقع خسائر اقتصادية على المواطنين".

وأضافت "إيمان سيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إعداد خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الواقعين بهذه المناطق، مشيرة إلى أن الانذار مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتابعت: "الدولة استخدمت التقنيات الحديثة فى رسم خريطة للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب مياه نهر النيل جراء الفيضانات المرتقبة".

ولفتت إلى أن هذا إجراء استباقى من الدولة للحفاظ على المواطنين وتابعت: "لا يوجد بنايات هامة على أراضى طرح النيل، ولكن بعض المواطنين من الصيادين والزراعيين يستخدمون هذه الأراضى".

من جانبه، قال محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، خلال اتصال آخر، أنه تم التنبيه على المزارعين بسرعة إخلاء المحصول الصيفى وتأجيل زراعة المحصول الشتوى.


فيضانات

وزارة الرى

السيول

فيضان في مصر

نهر النيل

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