مرشحان فقط يتقدمان اليوم بطلبات الترشح لخوض انتخابات النواب بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقدم اليوم الإثنين مرشحان بطلبات التقدم لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، ليصبح عدد من تقدموا منذ الخميس الماضى حتى نهاية اليوم الاثنين 19 مرشحا، بينهم 8 متقدمين بطلبات الترشح فى الدائرة الاولى والتى مقرها "الغردقة"، وتضم مدنيتى الغردقة وغارب.

كما تقدم من الدائرة الثانية والتى مقرها مدينة سفاجا، وتضم مدن القصير وسفاجا ومرسى علم، 7 مرشحين، وفى الدائرة الثالثة والتى مقرها حلايب وشلاتين تقدم 4 مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب.

وكان المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة متابعة انتخابات النواب، تابع أعمال لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب التى بدأت عملها الخميس، ووجه رئيس المحكمة باليسير على المرشحين فى تقديم أوراقهم.

وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضى فى التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة، وخصصت المحكمة قاعة لاستقبال المرشحين لتلقى الطلبات، وإنهاء إجراءات الترشح، وشهد اليوم الأول لفتح باب تلقى الطلبات إقبال كبير من المرشحين.

وطبقت لجنة تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس النواب بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.