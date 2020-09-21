محافظ قنا يوضح أبرز معدلات تنفيذ برنامج تطوير القرى بالمحافظة

ماجد تمراز

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن هناك توجها حكوميا بتنمية قرى الصعيد، والبرنامج يشمل جميع مناحي الحياة في الصعيد، وذلك البرنامج يشمل تطوير القرى وتوفير الخدمات اللازمة بالقرى وفرص عمل لأبناء الصعيد، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر معدل تنفيذ برنامج تنمية قرى الصعيد.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "بدأنا في تطوير البنية التحتية، ومن المقرر أن يصل توفير الصرف الصحي بنسبة 100% في الحضر و50% في القرى، وهناك عدد كبير من المشروعات التي تجرى الآن في مجالات الكهرباء والطرق وإنشاء مناطق صناعية من أجل توفير فرص عمل مناسبة لأبناء محافظات الصعيد".



وقال: "نحاول عمل صناعات يدوية بسيطة في المحافظة وتطوير تلك الصناعات من أجل بيعها وتصديرها خارج مصر والحصول على العملة الصعبة".



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد.



كما وجه الرئيس بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، علي أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.