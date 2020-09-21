اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:52 م
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محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية.. صور

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:40 م
محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية.. صور جانب من التكريم
شمال محمد حسين

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كرم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أوائل الشهادات العامة والأزهرية، خلال احتفال المحافظة بتكريم الأوائل في العريش، بحضور كل من حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب. وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن المحافظ أكد على اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد في ضوء قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص الدراسة بالعام الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ الشكر للطلبة وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي، كما وجه التحية لجميع العاملين في قطاع التعليم علي مستوي المحافظة، بجانب توجيه الشكر لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي علي تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلبة الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية من أبناء شمال سيناء بنسبة 2%، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

وقدم المحافظ شهادات التقدير لعدد 129 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، بجانب تقديم الجوائز المالية بقيمة 50 ألف جنيه تبرعات من رجال الأعمال للطلبة المتفوقين.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تكريم 96 طالبا وطالبة من بينهم 34 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة و40 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية و22 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية.

وأضاف محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم تكريم 33 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية من بينهم 12 طالبًا بالشهادة الثانوية الأزهرية و21 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية والإعدادية.

 

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شمال سيناء

العريش

الثانوية العامة

اوائل الثانوية

الثانوية الازهرية

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